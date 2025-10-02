Slušaj vest

Trener Partizana Željko Obradović bio je opširan na konferenciji za medije po završetku meča sa Armanijem.

Partizan je slavio rezultatom 80:78 i tako stekao prvu pobedu u Evroligi.

- Veoma sam ponosan kako smo igrali. Našli smo energiju. Analizirali smo Milano koliko smo mogli, s obzirom na malo vremena koje smo imali. Odustali smo od treninga pošto nam se prvi put desilo da kasnimo. Odradili smo jutros sastanak i posle toga odradili normalan trening. Od Superkupa koji su igrali u Italiji, oni su imali 70 odsto uhvaćenih skokova. Večeras smo im dozvolili četiri skoka u napadu. To je bilo veoma važno. Takođe smo ih naterali na veliki broj izgubljenih lopti. Agresivnost je bila izuzetna. Više smo se bavili video analizom naše igre, nego Armanija. Moram da kažem da sam zadovoljan agresivnošću u našoj odbrani. U napadu mora da se popravi. Mora protok lopte brži.

Dvocifren broj trojki Armanija

- Ogromna je razlika u šutevima u Dubaiju i večeras. Ovi su pogađali preko ruke. Sa 10 metara neke. U Dubaiju je bila katastrofa, bez odbrane.

Suđenje u drugom poluvremenu

- Ne mogu da komentarišem. Tek je početak Evrolige. Valjda je najvažnije da se bavimo samim sobom. Navijači prepoznaju situaciju, ali to nije razlog da se ubacuju predmeti na teren. Ja ih molim da budu dostojanstveni, bez obzira šta se dešava na terenu. Apelujem na navijače da ne ubacuju ništa na teren. Zahvaljujem im se na sjajnoj atmosferi koju su napravili.

Australija, da li se isplatio put?

- Pripremni period se pravi u dogovoru sa čelnim ljudima kluba. Odlazak u Australiju je bio dobar za klub. Da li je bio težak za nas, jeste. Veći problem je bio što smo tamo bili bez visokih igrača. Mi smo ušli u Evroligu sa samo tri treninga na kojima smo bili kompletni.

Mi i Makabi smo jedina dva tima u Evroligi koja posle Dubaija imaju samo dva dana pauze. Šta da radimo. Nećemo da se žalimo, idemo, borimo se... Igrači su pokazali veliku želju za pobedom. Dva boda, idemo dalje.

O dramatičnom finišu

- Mi smo putovali sedam i po sati iz Dubaija, sedeli smo u avionu sat vremena pre nego što smo poleteli. Ekonomska klasa. Ljudi od dva metra, jel to normalno? Svežina na kraju... Ne mogu Bongu da držim 40 minuta, to je nemoguće.