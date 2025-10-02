Slušaj vest

"Bila je jako teška utakmica. U prvom poluvremenu nismo bili oštri. Kraj prvog poluvremena je značajno uticao na rezultat, pravili smo greške. Vratili smo se, podigli nivo naše odbrane, napad nam je bio brži, na kraju smo imali priliku da pobedimo. Zadovoljan sam trudom u drugom poluvremenu. Takmičili smo se na jako teškom terenu", rekao je Mesina na konferenciji za novinare.

Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Milana sa 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16), u utakmici drugog kola Evrolige.

Mesina je istakao da je njegov tim u prvom poluvremenu imao problem da se bori sa pritiskom Partizana.

"Nije lako igrati u napadu protiv Partizanovih igrača. U drugom poluvremenu smo bolje probijali presing Partizana i nalazili bolje prilike da poentiramo. U prvom poluvremenu smo se mučili sa odbranom visokih bekova Partizana", zaključio je Mesina.

Milano posle dva kola ima učinak 1/1 u Evroligi, a naredni meč igraju na svom terenu protiv Monaka.

