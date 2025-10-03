Slušaj vest

Videli smo svašta na mečevim srpskih klubova u Evroligi kada arbitri preuzmu glavu reč, ali ovo sada... Imamo već elemente komedije! Situacija sa meča Partizan - Milano.

U poslednjem minutu utakmice 2. kola, tačnije 48 sekundi pre kraja, pri rezultatu 80:75 za crno-bele, sudije su dosudile peti faul Džabariju Parkeru. "Procena" je bila da je faulirao Leandra Bolmara. Odluku je doneo Letonac Kristaps Konstantinovs. E sad, usporeni snimak (mada se to videlo i bez snimka) je pokazao da Parker nije bio ni blizu Bolmara, a kamoli ga faulirao. Naprotiv, Bolmaro je proklizao i sam sebe sapleo.

Saša Pavlović, nekadašnji as Partizan burno je negodovao zbog ove sramne odluke arbitara. Imao je čak četiri poruke na Instagramu na ovu temu.

"Hoće li ovog sudiju kazniti zbog ove odluke? I kolika kazna ga čeka? Koliko utakmica?", pisao je Saša Pavlović besan zbog situacije kada je Bolmaro dobio slobodna bacanja za "bacanje" u prazno.

Pavlović ima i apel čelnicima takmičenja koji gađa pravo u metu.

- Promenite pravilo. U poslednja dva minuta meča može da se uzme čelendž za sviran faul. Ionako ne vide... Sva nova pravila su protiv igrača i trenera. Hajde da uradimo nešto oko sudija. U košarci se radi o igračima, ne o sudijama... - dodao je Pavlović.

Dodaćemo da ovo pravilo važi u NBA ligi.

Pogledajte još jednom taj fantomski faul: