Činjenica da danas ima meč u Beogradu uticala je na njegovu odluku, a ona je bila krajnje čudna za profesionalnog igrača koji igra dva meča u tri dana: Želim u Arenu da gledam utakmicu Partizana.

Nadir Hifi, as Pariza i francuske reprezentacije, prisustvovao je utakmici Partizan - Milano! Osetio je mladi as kako to izgleda biti na tribinama sa navijačima Partizana, pa je potpuno jasno na čijoj je strani bio u ovom evroligaškom spektaklu.

Odabrao je tribine, pre mesta pored terena i to samo po sebi dosta govori.

Naravno, nije ni potrebno isticati oduševljenje navijača kada su videli ko je pored njih. Hifijeve društvene mreže brzo su zatrpane porukama dobrodošlice u Partizan u bliskoj budućnosti.

Njegovu fotku sa tribina podelili su Pariz, Partizan i Evroliga.

Hifija već večeras čekaju obaveze u Beogradu, ali na parketu. Makabi od 21.30 dočekuje Pariz u dvorani "Aleksandar Nikolić.