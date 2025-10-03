Manje od tri nedelje je ostalo do početka nove NBA sezone.
ISPLIVAO SNIMAK JOKIĆA SA SUDIJAMA! Srbin im deli lekcije o suđenju, a oni mirno stoje i slušaju
Ekipe se uveliko spremaju, a od Nikole Jokića se ponovo očekuje da predvodi Denver Nagetse.
Srpski centar je prošle sezone bio blizu četvrte MVP titule, a velike su šanse da će slična situacija biti i u sezoni koja je pred nama.
Mnogi smatraju da Jokić kod sudija nema tretman kao neke druge superzvezde, a često na utakmicama dolazi do sukoba između arbitara i Somborca.
Denver je u sklopu priprema odradio jedan trening na kojem su bile prisutne i NBA sudije, a reprezentativac Srbije je iskoristio priliku da razgovara sa njima i da im objasni šta misli o njihovom suđenju.
Nikola Jokić razgovara sa sudijama Foto: Printscreen
Prema onome što se vidi na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, Jokić je sa sudijama govorio o specifičnim situacijama.
Pogledajte kako je to izgledalo:
