Slušaj vest

Ekipe se uveliko spremaju, a od Nikole Jokića se ponovo očekuje da predvodi Denver Nagetse.

Srpski centar je prošle sezone bio blizu četvrte MVP titule, a velike su šanse da će slična situacija biti i u sezoni koja je pred nama.

Mnogi smatraju da Jokić kod sudija nema tretman kao neke druge superzvezde, a često na utakmicama dolazi do sukoba između arbitara i Somborca.

Denver je u sklopu priprema odradio jedan trening na kojem su bile prisutne i NBA sudije, a reprezentativac Srbije je iskoristio priliku da razgovara sa njima i da im objasni šta misli o njihovom suđenju.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić razgovara sa sudijama Foto: Printscreen

Prema onome što se vidi na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, Jokić je sa sudijama govorio o specifičnim situacijama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: