Večerašnjom utakmicom između košarkaša Igokee i FMP-a počinje nova sezona u regionalnoj ABA ligi.

Meč između Igokee i FMP-a na programu je u od 18.30 u Laktašima, u okviru Grupe A.

U prvom meču prvog kola Grupe B, večeras će se od 20.30 sastati dve novajlije u regionalnom takmičenju - ekipe Beča i ljubljanske Ilirije, u meču koji će biti odigran u glavnom gradu Austrije.

U Grupi A se, uz Igokeu i FMP, nalazi i aktuelni prvak Partizan, Borac iz Čačka, Dubai, Studentski centar, Split, Krka i rumunski Kluž, koji je takođe novajlija u ovom regionalnom takmičenju.

U Grupi B će, pored Beča i Ilirije, igrati i Crvena zvezda, Spartak iz Subotice, Mega, podgorička Budućnost, Cedevita Olimpija, Zadar i Bosna, koja se u ABA ligu plasirala osvajanjem titule u ABA ligi 2 prošle sezone.

Partizan će u prvom kolu u ponedeljak od 18 časova u Beogradskoj areni igrati protiv Krke, dok će Crvena zvezda istog dana od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić" dočekati Zadar.

U jedinom meču koji će biti odigran u subotu, Studentski centar će od 18 časova u Podgorici dočekati Borac.

U nedelju su na programu dva duela. Cedevita Olimpija će od 17 časova u Ljubljani dočekati Megu, dok će Budućnost od 19.30 u Podgorici biti domaćin protiv Spartaka.

Pored utakmica Partizana i Crvene zvezde, u ponedeljak je na programu i duel između Dubaija i Splita, koji će biti odigran od 17 časova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U prvom kolu su slobodne ekipe Kluža i Bosne.

Parovi prvog kola ABA lige:

Petak: Igokea - FMP (18.30) Beč - Ilirija (20.30)

Subota: Studentski centar - Borac (18.00)

Nedelja: Cedevita Olimpija - Mega (17.00) Budućnost - Spartak (19.30)

Ponedeljak: Dubai - Split (17.00) Partizan - Krka (18.00) Crvena zvezda - Zadar (20.00)

Podsećamo, Partizan je rekorder ABA lige po broju osvojenih titula sa osam, jednom više od Crvene zvezde.