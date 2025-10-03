Slušaj vest

Olimpija je u drugom kolu Evrolige kao gost izgubila od Partizana rezultatom 80:78, a završnica utakmice je bila prilično haotična.

Crno-beli su ispustili veliku prednost, ali su na kraju uspeli da dođu do pobede.

Jedna situacija iz poslednjeg minuta je šokirala sve u dvorani, ali i u čitavoj Evropi, jer je snimak ove sudijske odluke velikom brzinom deljen na društvenim mrežama.

Košarkašu Partizana Džabariju Parkeru je dosuđena peta lična greška zbog faula nad Bolmarom, iako nije postojao nikakav kontakt između njih dvojice.

Argentinac italijanskog porekla je nakon meča prokomentarisao situaciju u kojoj se okliznuo, a zatim sam sebe sapleo i pao.

"Neću da pričam o tome. Ako sudija svira faul, onda je to faul. Ne zavisi to od mene i drago mi je da sam ostao zdrav posle te situacije", poručio je Bolmaro.

Dodao je da je zadovoljan što je Olimpija na dve utakmice u Beorgadu na startu Evrolige ostvarila jednu pobedu.

"Dobar je rezultat od pobede i poraza u Beogradu jer je kraj duge nedelje. Imali smo pre ovog Superkup Italije i sada moramo da gledamo napred".

Pohvalio je i uporedio atmosferu koju prave navijači Partizana i Crvene zvezde.

"Atmosfera je bila neverovatna i svako mašta da igra u ovakvom ambijentu. Međutim, idemo dalje. Partizanova atmosfera je više neprijateljski nastrojena od Zvezdine, jer su navijači Partizana više uključeni u navijanje. Bilo je ludo i ono što je fudbal u Argentini, to je ovde košarka".

