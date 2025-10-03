PARTIZAN ODBIO ARMSTRONGA, ALI STIŽE NOVI CENTAR: Crno-beli konačno dovode peticu?
KK Partizan ušao je u novu sezonu sa odličnim timom, ali su crno-beli i dalje u potrazi za pojačanjima na poziciji pleja, tj kombo-beka i centra.
Pre nekoliko dana pojavila se vest da je Taran Armstrong na korak od dolaska u Partizan, ali...
Iako su mediji u Austraiji pisali da Armstrong dolazi u Partizan to neće biti slučaj, saznaje "Sport Klub".
Momak koji u januaru puni 24 godine nije do sada imao iskustvo igranja u Evropi, igrao je na univerzitetu Kalifornija Baptist, bio je potom u osrednjem australijskom timu Kerins, da bi zatim probao i u Dži ligi gde je bio u razvojnom timu Voriorsa.
Tamo je beležio 11 poena u proseku na 11 utakmica i imao je 8,2 asistencije po meču.
Kako se još navodi, Partizanu je prioritet visoki igrač, a ne profil košarkaš koji deluje spolja - kao što je Armrstrong.
