KK Partizan ušao je u novu sezonu sa odličnim timom, ali su crno-beli i dalje u potrazi za pojačanjima na poziciji pleja, tj kombo-beka i centra.

Pre nekoliko dana pojavila se vest da je Taran Armstrong na korak od dolaska u Partizan, ali...

1/20 Vidi galeriju Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Iako su mediji u Austraiji pisali da Armstrong dolazi u Partizan to neće biti slučaj, saznaje "Sport Klub".

Momak koji u januaru puni 24 godine nije do sada imao iskustvo igranja u Evropi, igrao je na univerzitetu Kalifornija Baptist, bio je potom u osrednjem australijskom timu Kerins, da bi zatim probao i u Dži ligi gde je bio u razvojnom timu Voriorsa.

Tamo je beležio 11 poena u proseku na 11 utakmica i imao je 8,2 asistencije po meču.

Kako se još navodi, Partizanu je prioritet visoki igrač, a ne profil košarkaš koji deluje spolja - kao što je Armrstrong.

