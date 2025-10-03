Matijas Lesor precrtan u Atini.
PANATINAIKOS PRECRTAO MATIJASA LESORA! Kakva odluka "zelenih" i Ergina Atamana!
Grčki timovi su u petak prijavljivali spiskove igrača za domaće prvenstvo, a pravila su takva da mogu da registruju osam stranaca.
Kako prenosi "SDNA", trener PanatinaikosaErgin Ataman, takođe je morao da precrta jednog igrača bez grčkog pasoša, a odlučio se za - Matijasa Lesora, bivšeg centra Partizana koji se već dugo oporavlja od povrede.
Tako će Ataman na početku sezone moći da računa na Kendrika Nana, Ti Džej Šortsa, Džedija Osmana, Džerijana Grenta, Huanča Ernangomeza, Rišona Holmsa, Omera Jurtsevena i Marijusa Grigonisa.
