Grčki timovi su u petak prijavljivali spiskove igrača za domaće prvenstvo, a pravila su takva da mogu da registruju osam stranaca.

Kako prenosi "SDNA", trener PanatinaikosaErgin Ataman, takođe je morao da precrta jednog igrača bez grčkog pasoša, a odlučio se za - Matijasa Lesora, bivšeg centra Partizana koji se već dugo oporavlja od povrede.

Matijas Lesor u dresu Partizana Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport©, Starsport

Tako će Ataman na početku sezone moći da računa na Kendrika Nana, Ti Džej Šortsa, Džedija Osmana, Džerijana Grenta, Huanča Ernangomeza, Rišona Holmsa, Omera Jurtsevena i Marijusa Grigonisa.

