Stigao je Kinan Evans u Pirej sa teškom povredom, proveo čitavu minulu sezonu u oporavku, a taman kada je trebalo da krene da igra u crveno-belom - ponovo se povredio.

Očekuje se ipak da ponovo bude spreman za teren, ali - Olimpijakos ga je precrtao za domaće prvenstvo.

Kako prenosi SDNA, bivši plejmejker Žalgirisa nije uvršten na spisak stranaca koji je klub predao uoči prvog kola grčke lige.

Tim iz Pireja je imao pravo da prijavi osam stranaca, a među njima nema Evansa, dok je uvršten novajlija iz Partizana, Frank Nilikina. Uz Francuza će od igrača bez grčkog pasoša trener Jorgos Barcokas moći da računa još na Evan Furnijea, Sejbena Lija, Tajsona Vorda, Aleka Pitersa, Nikolu Milutinova, Šeka Mekisika i Dontea Hola.

