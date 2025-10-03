Nikolić ima 29 godina, visok je 212 centimetra i za Budućnost je već igrao u periodu od 2016. do 2022. godine. Nakon toga nosio je dres Igokee, Vojvodine i Studentskog centra.

"Zoran Nikolić je već dobro poznat među navijačima našeg kluba, sa kojim je ostvario brojne uspehe tokom dugogodišnje karijere. Sada se vraća u plavi dres spreman da svojim iskustvom i kvalitetom doprinese jačanju tima. Poznat po svojoj čvrstoj igri, odličnoj odbrani i sjajnom osećaju za dodavanje, Nikolić je ključni faktor u unutrašnjoj liniji. Njegovo prisustvo će doneti dodatnu sigurnost i širinu u rotaciji, što će biti od velikog značaja u nastavku sezone. Dobrodošao nazad, Zorane", piše u saopštenju Podgoričana povodom povratka Nikolića.