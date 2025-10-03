Slušaj vest

Košarkaši Žalgirisa posle dva evroligaška kola imaju maksimalan učinak. U Kaunasu je "pao" aktuelni šampion Evrope - Fenerbahče - 84:81.

Pred krcatim tribinama "Žalgirio" arene, na premijeri pred svojim navijačima ove sezone, ekipa trenera Tomasa Masiulisa odigrala je još jednu sjajnu partiju, skinula još jedan važan evropski "skalp", nakon trijumfa nad Monakom u gostima.

Boldvin je, na kraju, sebi prišio etiketu tragičara gostiju jer je promašio dva šuta za tri poena u istom napadu Fenerbahčea, dvadesetak sekundi pre kraja.

Sjajni Amerikanac je meč završio sa 36 poena.

U pobedničkm timu Najdžel Vilijams-Gos je bio najefikasniji sa 20 poena, dok je Silvan Fransisko dao 18.

