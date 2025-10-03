Slušaj vest

Košarkaši Anadolu Efesa poraženi od debitanta Hapoel Tel Aviva sa 87:81 u drugom kolu Evrolige.

Efes će u narednom kolu, u četvrtak od 20.30 gostovati Partizanu koga je u prošloj sezoni u Beogradskoj areni savladao sa čak 32 poena razlike.



Trener Efesa, Igor Kokoškov, zaradio je dve tehničke greške u dvorani "Morača", gde je turski tim bio nominalni domaćin, te je automatski bio i isključen sa utakmice.

Antonio Blejkni je opet bio lider Hapoela sa 17 poena, dok je Elajdža Brajant pratio sa 15. Danijel Oturu je dominirao pod košem - postigao je 12 poena i uhvatio devet skokova.

Efes je imao sjajnog Džordana Lojda, koji se odmah nametnuo u ekipi Efesa. Odigrao je sjajan meč i pogodio 23 poena, ali nije mogao da spreči poraz. Erdžan Osmani je pratio sa 16, dok su Šejn Larkin i Ajzea Kordinije imali po 13.

