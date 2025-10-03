Slušaj vest

Košarkaš Fenerbahčea Brendon Boston Džunior povredio se na utakmici sa Žalgirisom i upitan je za naredni duel koji turski tim igra protiv Crvene zvezde (petak 19.45).

Žalgiris je savladao Fener sa 84:81. a Boston je morao van parketa sredinom prvog poluvremena.

1/7 Vidi galeriju Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia

Boston, koji je stigao pred početka sezone iz NBA (Nju Orelansa), povredio se krajem prve deonice meča u Kaunasu kada je, ne gledajući, naleteo na saigrača Vejna Boldvina.

Došlo je do sudara u kojem je "deblji kraj" izvukao Boston.

Ostao je a leži na parketu, uhvatio se za skočni zglob, brzo potom je izašao iz igre i nije se vraćao.

BONUS VIDEO: