Povredila se zvezda tima uoči meča Fenerbahčea i Crvene zvezde!
NE MOŽE DA SE OSLONI NA NOGU! Povredio se superstar pred okršaj Crvene zvezde i Fenerbahčea!
Košarkaš Fenerbahčea Brendon Boston Džunior povredio se na utakmici sa Žalgirisom i upitan je za naredni duel koji turski tim igra protiv Crvene zvezde (petak 19.45).
Žalgiris je savladao Fener sa 84:81. a Boston je morao van parketa sredinom prvog poluvremena.
Boston, koji je stigao pred početka sezone iz NBA (Nju Orelansa), povredio se krajem prve deonice meča u Kaunasu kada je, ne gledajući, naleteo na saigrača Vejna Boldvina.
Došlo je do sudara u kojem je "deblji kraj" izvukao Boston.
Ostao je a leži na parketu, uhvatio se za skočni zglob, brzo potom je izašao iz igre i nije se vraćao.
