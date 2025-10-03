Košarkaši Asvela pobedili su na svom terenu u Lionu Baskoniju 102:95 (26:33, 22:12, 29:21, 25:29), u drugom kolu Evrolige.
BASKONIJA PALA U VILERBANU: Asvel trijumfovao na krilima novajlije
Asvel je do pobede predvodio Zakari Seljas sa 23 poena.
Najefikasniji kod Baskonije bili su Timoti Luvavu-Kabaro sa 18 i Markus Hauard sa 16 poena.
Asvel ima jednu pobedu i jedan poraz, a Baskonija dva poraza.
U narednom kolu, Asvel će gostovati Real Madridu, dok će Baskonija dočekati Panatinaikos.
(Beta)
