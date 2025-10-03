Slušaj vest

Asvel je do pobede predvodio Zakari Seljas sa 23 poena.

Najefikasniji kod Baskonije bili su Timoti Luvavu-Kabaro sa 18 i Markus Hauard sa 16 poena.

Asvel ima jednu pobedu i jedan poraz, a Baskonija dva poraza.

U narednom kolu, Asvel će gostovati Real Madridu, dok će Baskonija dočekati Panatinaikos.

(Beta)

