Slušaj vest

Košarkaši Barselone, savladali kao gosti, Panatinaikos sa 103:96 u meču drugog kola Evrolige.

Kod "zelenih", Kendrik Nan je rano ušao u problem sa ličnim greškama, pa je meč završio sa 10 poena (4/10 iz igre), dok Ti-Džej Šorts još traži ulogu u timu i završio je sa samo 4 poena za 11 minuta.

Ergin Ataman Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Najefikasniji u redovima Panatinaikosa bio je Huančo Ernangomes sa 27 poena.

Barselona je ubacila čak 16 trojki, a najefikasniji su bili Vil Klajburn sa 23 poena i 6 skokova, Niko Laprovitola sa 15 poena i 9 asistencija, dok su po 13 dodali Vili Ernangomez i Kevin Panter.

Katalonce sada očekuju dva vezana duela sa Valensijom – najpre u ACB ligi, a potom i u Evroligi. Panatinaikos u sledećem kolu gostuje Baskoniji u Vitoriji.

Ne propustiteOstali sportoviZVEZDA PORAŽENA NA STARTU: Crveno-beli izgubilli od Italijana i znatno umanjili šanse za prolaz dalje!
crvena-zvezda--vknbg-0045.jpg
KošarkaBASKONIJA PALA U VILERBANU: Asvel trijumfovao na krilima novajlije
zvezda-asvel-157993.JPG
KošarkaDUBAI RAZBIJEN POSLE PARTIZANA: Monako stotkom ispratio novog evroligaša i upisao prvu pobedu!
Dubai, Partizan
KošarkaNE MOŽE DA SE OSLONI NA NOGU! Povredio se superstar pred okršaj Crvene zvezde i Fenerbahčea!
KK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir