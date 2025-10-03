Slušaj vest

Košarkaši Barselone, savladali kao gosti, Panatinaikos sa 103:96 u meču drugog kola Evrolige.

Kod "zelenih", Kendrik Nan je rano ušao u problem sa ličnim greškama, pa je meč završio sa 10 poena (4/10 iz igre), dok Ti-Džej Šorts još traži ulogu u timu i završio je sa samo 4 poena za 11 minuta.

Najefikasniji u redovima Panatinaikosa bio je Huančo Ernangomes sa 27 poena.

Barselona je ubacila čak 16 trojki, a najefikasniji su bili Vil Klajburn sa 23 poena i 6 skokova, Niko Laprovitola sa 15 poena i 9 asistencija, dok su po 13 dodali Vili Ernangomez i Kevin Panter.

Katalonce sada očekuju dva vezana duela sa Valensijom – najpre u ACB ligi, a potom i u Evroligi. Panatinaikos u sledećem kolu gostuje Baskoniji u Vitoriji.

