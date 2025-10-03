Slušaj vest

Košarkaši Valensije su savladali Virtus iz Bolonje sa 103:94 na domaćem parketu, u okviru drugog kola Evrolige.

Valensija je uspela da upiše i drugu pobedu u novoj sezoni.

Vodila se velika borba do četvrte četvrtine (75:71), a onda je Valensija sredinom poslednjeg kvartala došla do 9:0 serije i dvocifrenog vođstva (86:75).

Usledila je još jedna serija Valensije 8:0 na tri minuta pre kraja i to je bilo dovoljno da se stekne +15 (94:79) i rutinski se privede meč kraju.

Posebno se istakao Serhio De Larea sa 23 poena, fantastična partija 19-godišnjaka. Pratili su ga je Omari Mur i Nejtan Rivs sa po 15 poena, a dvocifreni su bili i Kameron Tejlor sa 14 i Darius Tompson sa 13 poena.

Kod Virtusa se istakao Met Morgan sa 24 poena, pratili su ga Derik Alston Džunior i Karsen Edvards sa po 15, a dvocifren je bio i Karim Dželou sa 11.

Srpski košarkaš Alen Smajlagić je upisao osam poena uz tri skoka.

U nastavku takmičenja Valensija gostuje Barseloni, a Virtus putuje u Pariz.

