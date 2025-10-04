Slušaj vest

Ostoja Mijailović dao je veliki intevju za Sportski žurnal, gde je pričao na razne teme... Prenosimo vam odgovore na tri zanimljiva pitanja.

Ko će da bude Partizanov novi centar?

- To će pre da vam kažu Željko Obradović i Zoran Savić. Ja se mešam u domenu odobrenja troškova i obezbeđivanja novca. A, budžet za centra imamo. Opredeljenje struke je da angažujemo igrača samo ako može da nas učini boljim timom, ne zbog kvantiteta. I u tome imaju moju podršku – rekao je Ostoja Mijailović, prvi čovek Partizana.

Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Da li vas je zabrinuo poraz od Dubaija?

- Nismo izgledali dobro, to može da brine, ali je sezona jako duga da bi se alarmi odmah uključivali. Poraz kao poraz je sastavni deo igre. Ali, eto, već protiv Milana je bilo drugačije.

Kako gledate na dolazak novog selektora: po čemu ćete da pamtite saradnju KKP s Pešićem i šta mislite o Alimpijeviću?

- Reprezentacija je u Partizanu uvek imala oslonac i tako će uvek da bude. Neka kažu svi selektori do sada koji klub je uvek izlazio u susret, neretko žrtvujući i svoje rezultate zarad interesa nacionalnog tima. Alimpijević je mlad, perspektivan trener. Želim mu svu sreću.

Kurir sport / Sportski žurnal

Košarkaši Partizana dočekani ovacijama na premijeri nove sezone Evrolige Izvor: Kurir