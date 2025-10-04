Slušaj vest

Slovenac je doveo liniju do gotovo perfektnog stanja, a činjenica da je, iako izgleda mnogo bolje, dobio na kilaži, posebno je impresivna.

Šest kilograma više Luka Dončić ima pred početak nove NBA sezone u odnosu na isti period prošle godine.

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa je nakon završetka prethodne sezone odlučio da napravi veliku promenu, a to je i uspeo.

Još pre Evropskog prvenstva je izgledao sjajno, a tako se i osećao.

1/7 Vidi galeriju Luka Dončić - Slovenija - Eurobasket 2025 Foto: Intime / AFP / Profimedia

Povratak u Los Anđeles dobio je novu dozu pažnje usmerenu njemu i njegovoj promeni.

Međutim, sada je na društvenim mrežama popularan snimak koji je nastao jedne večeri. Dončić je snimljen ispred poznatog restorana brze hrane dok čeka svoj red da poruči.

Snimak je skupio veliki broj reakcija i komentara, a ukoliko je zaista nastao nedavno, dokazuje da je Luka običan čovek koji je sebi dao za pravo da prekrši dijetu zarad malo užitka.

Bonus video: