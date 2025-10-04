Nadir Hifi bio na utakmici Partizana i Olimpije Milano.
HIFI PODIGAO NA NOGE NAVIJAČE PARTIZANA: Zaljubio se u crno-bele boje - evo šta je rekao!
Košarkaš Pariza Nadir Hifi izazvao je veliku pažnju javnosti svojim prisustvom na meču Partizana protiv Olimpije iz Milana u Evroligi.
Kamere su uhvatile Hifija na tribinama Beogradske arene među navijačima Partizana i to 24 sata pre duela sa Makabijem.
Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Hifi je izabrao da veče provede kao navijač u Beogradu. Kupio je običnu kartu i seo među partizanovce, želeći da oseti atmosferu "grobara".
- Bilo je neverovatno! Oduvek sam sanjao da osetim takvu energiju. Uvek je posebno igrati u Beogradu, zato sam i želeo da budem tamo - poručio je Hifi.
