Košarkaš Pariza Nadir Hifi izazvao je veliku pažnju javnosti svojim prisustvom na meču Partizana protiv Olimpije iz Milana u Evroligi.

Kamere su uhvatile Hifija na tribinama Beogradske arene među navijačima Partizana i to 24 sata pre duela sa Makabijem.

Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Hifi je izabrao da veče provede kao navijač u Beogradu. Kupio je običnu kartu i seo među partizanovce, želeći da oseti atmosferu "grobara".

- Bilo je neverovatno! Oduvek sam sanjao da osetim takvu energiju. Uvek je posebno igrati u Beogradu, zato sam i želeo da budem tamo - poručio je Hifi.

