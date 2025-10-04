Slušaj vest

Novi evroligaš Hapoel iz Tel Aviva sjajno je počeo sezonu sa dve pobede u elitnom takmičenju.

Hapoel je u 2. kolu savladao Efes na gostovanju 87:81, a to je bila prilika da se srpski reprezentativac Vasa Micić sretne sa prijateljima iz svog bivšeg kluba.

Sam Dimitris Itudis pričao je da srpski plejmejker dobio aplauz kada je ušao u svalačionicu Efesa, a Micić je na Insatgramu podelio fotografiju sa Šejnom Larkinom.

Njih dvojica su razmenili potpisane dresove, a košarkaš Srbije objavio je opisao sledećeim rečima.

"Više od igre. Brate".

Micić je na ovom susretu odigrao 25 minuta, postigao je devet poena, uz šest asistencija i pet skokova.

Micić je u Efesu proveo period od 2018. do 2023. godine, i za to vreme dva puta je bio šampion Evrope, jer su Evroligu osvojili 2021. i 2022. godine.

Micić je u dresu Efesa bio MVP Evrolige 2021. godine.