Sezone je počela, a KK Partizan je i dalje na svega jednoj raspoloživoj "petici", Tajriku Džonsu.

Sigurno je da će Partizan uskoro dovesti novog visokog igrača, ali je i činjenica da u svom rosteru već poseduje košarkaša sposobnog da odigra na više pozicija, između ostalog i na mestu centra, a to je Aleksej Pokuševski.

Pokuševski je u nedavnom intervjuu rekao da želi da igra na petici u Partizanu, više nego u prošloj sezoni:

- Meni je prijala pozicija pet u Oklahomi. Jer, tada, mogu da kordiniram napadom i nije ništa slučajno. Desiće se nešto dobro kada imam loptu u rukama - pre svega dobar protok napada. Želeo bih da igram više na pet nego prošle godine. Mogu i da raširim, izvučem protivnika izvan linije 6.75. Izgledalo je dobro protiv Reala prošle sezone kada sam bio na pet, ali je bilo neophodno da napredujem fizički - što letos jesam. Hvala Željku koji mi daje slobodu da povučem napad kada skinem loptu - rekao je Poluševski za klupsku televiziju Partizana "Part+".

Videćemo da li će Željko Obradović u većoj meri iskoristiti Pokuševskog na poziciji pet u nastavku sezone. Možda već u četvrtak protiv Anadolu Efesa u trećem kolu Evrolige?

