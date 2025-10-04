Slušaj vest

Košarkaši Partizana teškom mukom su u četvrtak pobedili Olimpiju Milano u krcatoj Beogradskoj areni, rezultatom 80:78 u meču drugog kola Evrolige.

Vodio je Partizan i sa 20 poena razlike sredinom treće deonice, a onda su na scenu stupile loše odluke crno-belih, ali i sudijske trojke sa te utakmice.

Čudan kriterijum su arbitri odredili u četvrtak, a često su svirali jedno, a onda nešto potpuno drugo na različitoj strani parketa.

Kriterijum nije bio ujednačen, a faul koji je Bolmaro dobio na 40-ak sekundi do kraja utakmice, iako se sam sapleo o svoju nogu, mogao je skupo da košta Partizan.

Srećom po crno-bele, Marko Gudurić je promašio šut za pobedu, pa je slavlje navijača Partizana moglo da počne.

Međutim, dok se još govori o fantomskom faulu nad Bolmarom, jedan detalj će vas dodatno šokirati. Naime, Partizan je na plus 20 - 53:33, primio trojku od Ševona Šildsa na 0.7 do kraja napada Milaneza.

Bila je to akcija iz auta, a Šilds je dobio pas u levom korneru i pogodio za nepunih sekund. Ipak, gledajući tzv. diode na semaforu iznad koša, jasno je da je košarkaš Milana zakasnio sa izbacivanjem lopte.

Pogledajte i procenite sami:

