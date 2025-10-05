Slušaj vest

Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije je Dušan Alimpijević, koji je na tom mestu zamenio Svetislava Pešića.

Popularni Kari je u sedeo na klupi Srbije od 2021. godine i u svom mandatu je osvojio srebrno na Svetskom prvenstvu 2023. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine.

Pešić je imao ugovor do 30. septembra, ali isti nije produžen, te je na njegovo mesto stigao mladi stručnjak kom mnogi predviđaju blistavu i uspešnu karijeru.

Sada je dobrodošlicu Dušanu Alimpijeviću na novu funkciju poželeo Miško Ražnatović, koji je na Instagramu postavio emotivnu objavu.

- Svaki dečak, kada počne da igra košarku, sanja o tome da postane NBA igrač. S druge strane, svaki mladi trener, kada započne svoju trenersku karijeru, sanja o tome da postane selektor svoje nacionalne reprezentacije, potpuno svestan koliko je teško ostvariti taj cilj. A ako je taj mladi trener iz Srbije - zemlje koja, bez preterivanja, ima najbolju trenersku školu i koja je iznedrila neke od najboljih evropskih trenera – ostvarenje tog sna deluje kao naučna fantastika.

Danas, međutim, ta naučna fantastika postaje stvarnost za Dušana Alimpijevića, koji je postao selektor seniorske reprezentacije Srbije, potpisavši ugovor do 2028. godine! Dušan se sada pridružuje elitnom krugu koji čine Duda Ivković, Željko Obradović, Svetislav Pešić, Igor Kokoškov, a na neki način i Ranko Žeravica, Aleksandar Nikolić i Mirko Novosel…

Potpuno sam svestan značaja priznanja koje je Dušan danas dobio i ponosan na sve što je postigao, znajući kakvim je putem prošao – putem koji ja pamtim bolje nego iko drugi! Čestitam Dušanu, kao i Košarkaškom savezu Srbije (KSS) na hrabroj odluci da poveri vođenje seniorske reprezentacije treneru od svega 39 godina!

Neka počne nova era srpske košarke – era za koju verujem da će doneti mnogo radosti svim ljubiteljima ovog sporta - napisao je Miško.