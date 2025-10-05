Slušaj vest

Čelnici Denvera odlučili su da naprave ogromnu promenu i da se odreknu Ameikanca koji je dugo viđen kao jedan od najvažnijih košarkaša Denvera.

Majkl Porter Džunior je trejdovan u Bruklin, a iz tog tima u Denver stigao je Kameron Džonson, krilni centar koji je prošle sezone beležio 18,8 poena, 4,3 skoka i 3,4 asistencija po utakmici.

Kameron je novinarima otkrio i jednu neprijatnost koju je imao, i to zbog lucidnih dodavanja Nikole Jokića po kojima je Srbin poznat.

- Bacio mi je zaista neočekivano dodavanje pre neki dan. Izgubio sam loptu i bilo mi je neprijatno. Svi su mi rekli da se naviknem, pa sam to prihvatio. Mnogo njegovih dodavanja su ona bez gledanja, gde mu je telo nagnuto na jednu stranu, a on dodaje na drugu. Biće sjajno imati otvoren pogled iz tih situacija - kazao je Džonson i potom dodao:

- Sve brzo ide u tom smeru u kojem treba. Potrebno je da izađete na teren i čujete sve te stvari kad ste u igri. Vidite to na papiru, prođete kroz akcije, ali je drugačije kada ste u igri ili morate da se prilagođavate u odbrani. Jednostavno, vremenom to postaje deo instinkta - dodao je novi košarkaš Nagetsa.