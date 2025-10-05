Slušaj vest

Čelnici Denvera odlučili su da naprave ogromnu promenu i da se odreknu Ameikanca koji je dugo viđen kao jedan od najvažnijih košarkaša Denvera.

Majkl Porter Džunior je trejdovan u Bruklin, a iz tog tima u Denver stigao je Kameron Džonson, krilni centar koji je prošle sezone beležio 18,8 poena, 4,3 skoka i 3,4 asistencija po utakmici.

Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kameron je novinarima otkrio i jednu neprijatnost koju je imao, i to zbog lucidnih dodavanja Nikole Jokića po kojima je Srbin poznat.

- Bacio mi je zaista neočekivano dodavanje pre neki dan. Izgubio sam loptu i bilo mi je neprijatno. Svi su mi rekli da se naviknem, pa sam to prihvatio. Mnogo njegovih dodavanja su ona bez gledanja, gde mu je telo nagnuto na jednu stranu, a on dodaje na drugu. Biće sjajno imati otvoren pogled iz tih situacija - kazao je Džonson i potom dodao:

- Sve brzo ide u tom smeru u kojem treba. Potrebno je da izađete na teren i čujete sve te stvari kad ste u igri. Vidite to na papiru, prođete kroz akcije, ali je drugačije kada ste u igri ili morate da se prilagođavate u odbrani. Jednostavno, vremenom to postaje deo instinkta - dodao je novi košarkaš Nagetsa.

Ne propustiteKošarkaSTIGLI U DENVER, PA PODIGLI GLAS: "NIKOLA JOKIĆ JE PROBLEM! TAČKA!" Amerikanci poslali poruku koju navijači Nagetsa nisu očekivali!
Nikola Jokić
KošarkaISPLIVAO SNIMAK! EVO KAKO JE NOVI KOŠARKAŠ DENVERA RANIJE PRIČAO O JOKIĆU! Novinar krenuo sa se šali na njegov račun, on ostao bez teksta! VIDEO
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆEV NOVI SAIGRAČ ODBIO DA IGRA ZA HRVATSKU! Sa SAD išao na Svetsko prvenstvo, majka mu vuče hrvatske korene
Kameron Džonson
KošarkaŠOK! DENVER TREJDOVAO JEDNOG OD NAJBOLJIH IGRAČA! Nagetsi se odrekli košarkaša sa maksimalnim ugovorom, a Jokiću doveli novog saigrača!

Nikola Jokić viče na klupi Srbije Izvor: RTS1