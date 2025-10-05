Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa otvorili su pripremni period porazom od Minesote Timbervulvsa – 126:116.

Iako rezultat u ovakvim mečevima nije prioritet, navijači su s pažnjom pratili prvo pojavljivanje Nikole Jokića u novoj sezoni i nisu ostali razočarani.

Trener Dejvid Adelman imao je priliku da rotira čak 18 igrača, među kojima je srpski centar bio jedan od najupečatljivijih. Jokić je za 18 minuta igre upisao 14 poena, uz samo jedan promašaj iz igre, pet skokova i dve asistencije.

Međutim, Jokić je bio u prvom planu na ovoj utakmici iz drugog razloga. Njegov duel sa Rudijem Goberom postao je viralan na društvenim mrežama.

Prvo je Jokićev lakat "imao reč", a onda je Gober uzvratio žestokim ulaskom u kretnju srpskog asa, da bi na kraju došlo do bliskog susreta "prsa u prsa".

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Denver u novu sezonu ulazi iz podređenog položaja, daleko od vrha liste favorita... Videćemo kako će izgledati na parketu kada počnu takmičarske utakmice.

Nikola Jokic vežbao slobodna bacanja pred Finsku Izvor: Kurir