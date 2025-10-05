Slušaj vest

Poznat kao dobroj energiji i raspoloženju, koji iz svlačionice ume da prenese na teren, Avramović je u Partizanu važio za glavnog motivatora, ali u pojedinim trenucima to nije odgovaralo Lesoru.

Naročito u šest ujutru, kada se klupski autobus spava, a Aleksa je željan priče.

"Aleksa Avramović je bio moj najdosadniji saigrač. U šest ujutru bi bio u autobusu, svi su umorni i spavaju, a on govori glasno. Priča priče koje ne želiš da čuješ. Nikad ne bih išao s njim na odmor. Kao dete je, znate kako su deca... Probude se i pune su energije. On je takav, čim se probudi, 100% je pun energije", rekao je francuski košarkaš u razgovoru za podkast "6.75 Range".

Košarkaš koji je krajem prošle godine doživeo povredu potkolenice, zbog čega i početkom ove sezone oseća posledice, podsetio se potom epizode sa Avramović gde je izbliza osetio navalentnost Čačanina.

"Ceo tim spava u autobusu, slušalice su na ušima, Aleksa ti dodirne rame: 'Hej, brate Matijase, slušaj me, evo šta ću ti pričati...' A ja mu kažem: 'Pokušavam da spavam, ne pričaj tako glasno, probudićeš sve.' Uvek je bilo tako", zaključio je Lesor, koji se u spomenutom podkastu dotakao sukoba sa Avramovićevim reprezentativnim i klupskim saigračem Filipom Petruševim, a o čemu smo pisali ranije tokom ove nedelje.