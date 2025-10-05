Slušaj vest

Američki centar Džoš Nibo doživeo je povredu zbog koje neće igrati sledeće tri sedmice.

Košarkaši milanske Olimpije su u prvom kolu Evrolige pobedili Crvenu zvezdu rezultatom 92:82, dok su u drugom kolu, dva dana kasnije, izgubili od Partizana rezultatom 80:78.

Obe utakmice odigrane su u Beogradskoj Areni, a Nibo je Zvezdi ubacio 12 poena uz 5 skokova i 2 asistencije, dok je protiv Partizana imao 10 poena i 6 skokova.

Kako je objavio najtrofeniji italijanski klub, Džoš Nibo se povredio tokom igranja u Beogradu i zbog problema sa bicepsom neće igrati najmanje tri sedmice.

Olimpija ističe da će se Amerikanac sa slovenačkim pasošem najranije vratiti na teren za tri nedelje, ali da postoji šansa da oporavak traje i duže.

Drugi problem koji imaju je povreda Šejvona Šildsa. Njegovo stanje ljudi iz Milana nisu objavili.

