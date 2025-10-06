PARTIZAN KREĆE U ODBRANU TITULE: Evo gde možete da gledate prenos utakmice Partizan - Krka
Košarkaši Partizana od 18 časova u beogradskoj Areni igraju utakmicu prvog kola ABA lige u sezoni 2025/26.
Gost aktuelnom šampionu regiona je slovenačka Krka.
Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da njegova ekipa uz veliko poštovanje protivnika ulazi u utakmicu protiv Krke, prvu u novoj sezoni ABA lige.
"Počinje nova sezona ABA lige, a Krka je ekipa koja zaslužuje svaki respekt. Obavili smo detaljan skauting i znamo da imaju odlično organizovanu igru u napadu. U utakmicu ulazimo sa velikim poštovanjem, ali nam je ovo ujedno i sjajna prilika da pozovemo sve naše navijače da, povodom 80 godina kluba, dođu u što većem broju i podrže ekipu", rekao je Obradović za sajt kluba.
Povodom 80. rođendana Partizana, ulaz na tribine je besplatan.
Vlasnici sezonskih ulaznica imaju prioritet da zauzmu svoja mesta, dok će ostali gledaoci popunjavati slobodne stolice.
Utakmicu iz Arene možete da gledate na kanalu TV Arena 1 Premium, a tekstualni prenos na našem portalu.