Slušaj vest

Košarkaši Partizana od 18 časova u beogradskoj Areni igraju utakmicu prvog kola ABA lige u sezoni 2025/26.

Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Gost aktuelnom šampionu regiona je slovenačka Krka.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da njegova ekipa uz veliko poštovanje protivnika ulazi u utakmicu protiv Krke, prvu u novoj sezoni ABA lige.

"Počinje nova sezona ABA lige, a Krka je ekipa koja zaslužuje svaki respekt. Obavili smo detaljan skauting i znamo da imaju odlično organizovanu igru u napadu. U utakmicu ulazimo sa velikim poštovanjem, ali nam je ovo ujedno i sjajna prilika da pozovemo sve naše navijače da, povodom 80 godina kluba, dođu u što većem broju i podrže ekipu", rekao je Obradović za sajt kluba.

Povodom 80. rođendana Partizana, ulaz na tribine je besplatan.

Vlasnici sezonskih ulaznica imaju prioritet da zauzmu svoja mesta, dok će ostali gledaoci popunjavati slobodne stolice.

Utakmicu iz Arene možete da gledate na kanalu TV Arena 1 Premium, a tekstualni prenos na našem portalu.

Ne propustiteKošarkaPARTIZAN PODIGAO "GROBARE" NA NOGE: Oglasili se crno-beli!
Grobari, KK Partizan, Arena
KošarkaPARTIZAN KREĆE U ODBRANU TITULE! Obradović: Krka je protivnik za poštovanje
PARTIZAN-ARMANI_53.jpg
Košarka"KK PARTIZAN RADI KAO NAJVEĆI SVETSKI KLUBOVI" Rakočević: Crno-beli su napravili iskorak za naše podneblje, apsolutna podrška za sve!
KK Partizan
FudbalKOŠARKAŠI PARTIZANA NA STADIONU U HUMSKOJ: Stigli na proslavu 80. rođendana crno-bele porodice!
Košarkaši Partizana na proslavi 80. rođendana kluba u Humskoj

Slavlje igrača Partizana posle pobede nad PAOK Izvor: Kurir