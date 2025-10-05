Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 19.45 gostuju Fenerbahčeu u trećem kolu Evrolige.

Prethodno, NBA as i igrač Fenera Brendon Boston, zbog povrede neće izaći na crtu Zvezdi.

Fenerbače je na svom zvaničnom nalogu objavio da je Boston povreda levog skočnog zgloba prvog stepena, tako da je ostaje znak pitanja kada će se vratiti na teren.

Boston je na meču protiv Žalgirisa naleteo na saigrač Vejda Boldvina, što je prouzrokovalo povredu, tako da će roster Fenera biti oslabljen za duel trećeg kola.

