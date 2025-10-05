Slušaj vest

Košarkaši Valensije pobedili su Barselonu rezultatom 93:81 u 1. kolu ACB lige.

Već u prvom kolu nacionalnog šampionata Španije smo videli poraz Barselone i to na gostovanju u novoj "La Fonteti" u duelu sa Valensijom.

1/4 Vidi galeriju Kevin Panter Foto: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novajlija Darijus Tompson je predvodio pobednički sastav sa 16 poena, 5 skokova i 4 asistencije, dok je novi centar Nil Sako imao 13 poena, 4 skoka i 2 asistencije, a Kem Tejlor i Nejt Rivers ubacili su po 11 poena, dok je mladi De Larea imao 2 poena i 6 asistencija.

U redovima Barselone se bivši kapiten Partizana, Kevin Panter, ispromašivao. Utakmicu je završio sa tek 3/9 iz igre i 8 poena uz 2 skoka i 1 asistenciju.

Najefikasniji je bio Vilijam Klajburn sa 16 poena, 9 skokova i 2 asistencije, a 12 poena postigao je Đoel Para, dok je 10 imao Tornike Šengelija uz 5 skokova i 4 asistencije.

BONUS VIDEO: