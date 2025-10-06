Slušaj vest

Mladi srpski plejmejker Nikola Topić blistao je u prvom meču Oklahome u NBA predsezoni.

Tanderi su ubedljivo savladali Šarlot Hornetse 135:114, a Nikola je maksimalno iskoristio priliku koju mu je ukazao trener aktuelnog NBA šampiona, Mark Dengolt.

Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Za 32 minuta igre u meču protiv Hornetsa Topić je zabeležio 10 poena (4/9 iz igre), sedam asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu, a jedan impresivan prodor talentovanog Srbina oduševio je ljubitelje košarke "preko bare".

Topićev slalom od koša do koša osvanuo je i na zvaničnom nalogu NBA lige na popularnoj društvenoj mreži "X", uz komentar:

"S kraja na kraj. Nikola Topić u žurbi ka kou za polaganje kroz gužvu".

Sjajan potez Srbina podelila je i Oklahoma na svom profilu uz još originalniji komentar:

"GPS kaže vozi pravo do koša".


Pogledajte najbolje poteze mladog Srbina u prvom predsezonskom meču u NBA ligi.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaNIKOLA TOPIĆ ODUŠEVIO AMERE! Srbin blistao u prvoj pripremnoj utakmici aktuelnog NBA šampiona! (VIDEO)
Nikola Topić
KošarkaKAKVA JE BUDUĆNOST MLADOG SRPSKOG ASA U NBA LIGI? Hoće li Topić igrati za Oklahomu naredne sezone? Oglasio se generalni menadžer i sve otkrio!
Nikola Topić
EuroBasket 2025KO ĆE NASLEDITI JOKIĆA, BOGDANA I EKIPU?! "Orlove" čeka smena generacija: Ovo su talenti kojima će pripasti težak zadatak da vrate Srbiju u vrh svetske košarke!
Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025"VODIO BIH NIKOLU TOPIĆA NA EUROBASKET" Legendarni Muta veruje u Orlove: Imamo mnogo jaku reprezentaciju! Tipujem na zlato!
muta-fonet.jpg

Šejk Milton intervju za MONDO Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić