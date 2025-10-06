SRBIN IMPRESIVNIM "SLALOMOM" OSTAVIO AMERE U NEVERICI! Auuu, kakav potez - i NBA liga se oglasila zbog Nikole Topića! (VIDEO)
Mladi srpski plejmejker Nikola Topić blistao je u prvom meču Oklahome u NBA predsezoni.
Tanderi su ubedljivo savladali Šarlot Hornetse 135:114, a Nikola je maksimalno iskoristio priliku koju mu je ukazao trener aktuelnog NBA šampiona, Mark Dengolt.
Za 32 minuta igre u meču protiv Hornetsa Topić je zabeležio 10 poena (4/9 iz igre), sedam asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu, a jedan impresivan prodor talentovanog Srbina oduševio je ljubitelje košarke "preko bare".
Topićev slalom od koša do koša osvanuo je i na zvaničnom nalogu NBA lige na popularnoj društvenoj mreži "X", uz komentar:
"S kraja na kraj. Nikola Topić u žurbi ka kou za polaganje kroz gužvu".
Sjajan potez Srbina podelila je i Oklahoma na svom profilu uz još originalniji komentar:
"GPS kaže vozi pravo do koša".
Pogledajte najbolje poteze mladog Srbina u prvom predsezonskom meču u NBA ligi.
Kurir sport