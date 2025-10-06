Slušaj vest

Mladi srpski plejmejker Nikola Topić blistao je u prvom meču Oklahome u NBA predsezoni.

Tanderi su ubedljivo savladali Šarlot Hornetse 135:114, a Nikola je maksimalno iskoristio priliku koju mu je ukazao trener aktuelnog NBA šampiona, Mark Dengolt.

1/5 Vidi galeriju Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Za 32 minuta igre u meču protiv Hornetsa Topić je zabeležio 10 poena (4/9 iz igre), sedam asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu, a jedan impresivan prodor talentovanog Srbina oduševio je ljubitelje košarke "preko bare".

Topićev slalom od koša do koša osvanuo je i na zvaničnom nalogu NBA lige na popularnoj društvenoj mreži "X", uz komentar:

"S kraja na kraj. Nikola Topić u žurbi ka kou za polaganje kroz gužvu".

Sjajan potez Srbina podelila je i Oklahoma na svom profilu uz još originalniji komentar:

"GPS kaže vozi pravo do koša".



Pogledajte najbolje poteze mladog Srbina u prvom predsezonskom meču u NBA ligi.

Kurir sport