Efes u dobrom raspoloženju dolazi u prestonicu Srbije, pošto je na neugodnom gostovanju savladao ubedljivo Bursu 93:73 u Superligi Turske.

Posle poraza od Hapoela iz Tel Aviva u Podgorici, tim Igora Kokoškova demonstrirao je silu u domaćem prvenstvu i tako dao sebi vetar u leđa pred okršaj sa Partizanom.

Najefikasniji u ekipi Efesa bio je Erdžan Osmani koji je zabeležio 21 poen uz devet skokova. Pratili su ga Brajs Desert i Kol Svajder sa po 13 poena, dok su Kordinije i Lojd ubacili po 12 poena.

Novi terner Efesa, srpski košarkaški stručnjak Igor Kokoškov, bio je izuzetno zadovoljan nakon sjajnog izdanja svog tima.

"Iza nas je duga nedelja — prethodne smo u Evroligi igrali duplo kolo i bili sedam dana van kuće. Mi smo nov tim, sa mnogo novih igrača, još učimo sistem i upoznajemo se međusobno", rekao je Kokoškov.

Posebno ga raduje sjajna igra u odbrani.

"Svaka utakmica je novo iskustvo za nas. Igrati u ovoj dvorani i atmosferi je zahtevno. Večeras smo imali priliku da damo minute nekim igračima koji ih prošle nedelje nisu imali. Naša odbrana je bila veoma dobra, ali moramo da nastavimo da napredujemo kroz naporan rad. Ono što me je večeras posebno obradovalo bila je naša defanzivna energija", dodao je Kokoškov.

Podsetimo, duel Partizana i Anadolu Efesa na programu je u četvrtak od 20.30 u Beogradskoj areni. Nakon dva odigrana kola u Evroligi oba tima imaju skor 1-1.

