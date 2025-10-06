Bivši košarkaš Denver Nagetsa, Slovenac Vlatko Čančar, potvrdio je ono što svi već godinama unazad jasno vide, a mnogi ne žele da priznaju - tim iz Kolorada je bez Nikole Jokića jedna prosečna ekipa koja verovatno ne bi mogla ni da sanja plasman u NBA plej-of.

Čovek koji je šest godina delio svlačionicu sa Srbinom iz prve ruke otkrio je koliko je Nikola Jokić bitan za franšizu iz Kolorada, tim, stručni štab i navijače.

Novi član Olimpije iz Milana u popularnom košarkaškom podkastu "X&O's Chat" kod Edina Avdića pokušao govorio je o veličini Srbina.

"Mi smo nezahvalni, jer očekujemo od Nikole da pravi čuda. Ako stvari idu loše lopta Nikoli... Prekrsti se samo. Neki ljudi veruju u Boga neki u Alaha, ovi u Denveru u Nikolu. Ikona! Kad dođeš kući, poljubiš sliku i ideš da spavaš. Tako je. Prezahvalan sam i cenim što sam bio deo plej-of košarke toliko godina", kaže Čančar koji je zahvaljujući Nikoli 2023. godine stigao do NBA prstena.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Slovenije i dugogodišnji as Denvera - Vlatko Čančar Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ističe da bi Denver teško dogurao i do plej-ofa da nije Somborca.

"Malo smo nezahvalni. Dok sam bio u Denveru, igrao sam svake godine plej-of zahvaljujući Nikoli. Ljudi su nezahvalni, jer očekuju da će Denver normalno opet biti u plej-ofu. Ali, da nema Nikole teško da bismo ušli u plej-of. Jeste igra posveća njemu, ali posle Nikole ne znam kog igrača je trener napravio. Marej je ekstra igrač, ali nije dovoljno kostantan da bi bio Ol star. Završavali smo prvi pre Ol stara, ali smo samo jedan bude tamo, ne dva ili tri", objasnio je Čančar.

Kurir sport