Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva, izraelski milijarder Ofer Janaj, u popularnom podkastu "EuroInsiders" otkrio je dosad nepoznate detalje o dolasku srpskog plejmejkera Vasilija Micića.

Micić je tokom leta bio jedan od najtraženijih igrača na tržištu Evrolige, mogao je da bira destinaciju. Na stolu je imao ponude Reala iz Madrida, Fenerbahčea, Crvene zvezde, Efesa... a na kraju je, na iznađenje mnogih, odabrao Hapoel Tel Aviv - klub koji prvi put u istoriji nastupa u elitnom evropskom takmičenju.

Tražio je Vasa previše novca od Izraelaca u prvi mah i delovalo je da od transfera neće biti ništa, ali na kraju je ipak došlo do dogovora. Kako i zašto - otkriva prvi čovek ambicioznog izraelskog kluba, Ofer Janaj.

"Kada smo prvi put prekinuli pregovore, rekao sam Vasi da traži previše novca, da razumem da neće da dođe u Hapoel Tel Aviv, ali morao sam da mu kažem ovo… U životu sam imao nekoliko situacija kada sam mogao da vidim budućnost, da znam šta će se desiti. I te vizije me nikad nisu varale. Rekao sam mu da sam imao viziju da će igrati za Hapoel Tel Aviv, ali mi je tada bilo jasno da me je moja vizija prvi put prevarila", kaže Janaj i dodaje:

Rekao sam mu to i pozdravili smo se, otišli svako na svoju stranu. E, onda mi je Vasa poslao poruku i potpisali smo ugovor brzo, mada se to desilo jako kasno, u tri sata noću. Pozvao me je posle svega i rekao da je dobro zapamtio priču o viziji i otkrio mi da je njegova devojka imala istu viziju. Rekao mi je da se jednog jutra probudila sa utiskom o snu koji je imala, da je sanjala da će igrati za Hapoel Tel Aviv. Rekoh mu: 'Vaso, trebalo je to da mi javiš ranije, platio bih te manje'", rekao je uz osmeh izraelski milijarder.

Na pitanje kako je ubedio Micića da izabere Hapoel, Janaj otkriva:

"Njemu je Real Madrid nudio veći novac od nas, ali je on izabrao nas. Došao je ovde jer je znao, ako dođe u Real Madrid, osvojiće Evroligu. Ali, ako dođe u Hapoel, on je taj koji kreira sve promene na nivou kluba za duži vremenski period. Da od vrhunskog tima iz Evrokupa napravi kandidata za Evroligu. Možda i više... Na njemu je...

Vlasnik Hapoela potvrdio je da mu je Vasa u poruci napisao da razume šta je rat i kroz šta prolazi Izrael. Zbog toga je odlučio da pokuša da ga dovede po svaku cenu.

"Tražili smo da mu pošaljemo novu ponudu, da budemo u igri. Pitali su me zašto tako razmišljam jer ga prvo niste hteli jer traži previše novca, a ja sam odgovorio da će agenti sigurno koristiti bombardovanje kao izgovor da izvuku još više novca... A Vasa i njegov otac su mi rekli da su oni Srbi i da znaju kako je biti u ratu. Takođe, da se nada da ćemo mi biti dobro. To je bio poseban momenat. To je bio momenat kada je on prelomio da želi da dođe kod nas".

Ne krije Janaj da su ključnu ulogu u konačnoj odluci Micića imale i deonice kluba, koje je Vasa dobio uz ogromnu platu.

"To nisu klasične deonice, jer FIBA ograničava takve transakcije, već to ide preko određenog fonda... Vasa je razumeo to, a on je pametan momak. Koliko vrede deonice Hapoela sada? Oko 55.000.000 evra. A, ako bi Hapoel postao stalni član Evrolige, vrednost bi se udvostručila ili utrostručila. A, šta ako NBA Evropa dođe? Onda bi vrednost Hapoela bila desetostruko, ako ne i 20-30 puta veća. Vasa je sve to razumeo. Pristao je na to da mu plata bude manja, ali da dobije, recimo, milion evra u deonicama. A, za tri godine to može da bude 30.000.000 evra. Posle tog dogovora, još nekoliko igrača je izrazilo želju da deo plate bude isplaćen u deonicama", kaže uz osmeh Janaj.

