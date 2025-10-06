Najbolji mladi igrač nedavnog Evropskog prvenstva stigao je na tri godine u crno-beli tabor.
MURINEN DEBITUJE ZA PARTIZAN: "Leteći FInac" u timu za meč sa Krkom
Košarkaši Partizana od 18 časova u beogradskoj Areni dočekuju Krku u prvoj utakmici ABA lige.
Ova utakmica će ostati upamćena i po debiju Mike Murinena.
Propustio je meč u Evroligi protiv Milana, a kako je trener Obradović objasnio, odradio je pre te utakmice tek jedan trening.
Biće ovo za Murinena, ali i Partizan dobra provera pred duel protiv Efesa u Evroligi u četvrtak u Beogradu.
