Košarkaši Partizana od 18 časova u beogradskoj Areni dočekuju Krku u prvoj utakmici ABA lige.

Ova utakmica će ostati upamćena i po debiju Mike Murinena.

Najbolji mladi igrač nedavnog Evropskog prvenstva stigao je na tri godine u crno-beli tabor..

Propustio je meč u Evroligi protiv Milana, a kako je trener Obradović objasnio, odradio je pre te utakmice tek jedan trening.

Biće ovo za Murinena, ali i Partizan dobra provera pred duel protiv Efesa u Evroligi u četvrtak u Beogradu.

Mika Murinen dočekan aplauzima u Areni Izvor: Kurir