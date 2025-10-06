Slušaj vest

Bivši košarkaš PartizanaMatijas Lesor, ima velikih problema sa povratkom na parket nakon teške povrede koju je doživeo u zimu 2024. godine.

Lesor je prilikom jednog doskoka nagazio tadašnjeg košarkaša Baskonije Čimu Monekea, proklizao i teško povredio zglob leve noge.

Usledila je duga pauza, a Lesor je uspeo da prebrodi sve i vrati se na teren, međutim...

Panatinaikos nije mogao da čeka i rizikuje sa Lesorom, pa je ovog leta potpisao Rišona Holmsa, koji uz Dinosa Mitoglua i Omera Jurtsevena - čini centarsku trojku "zelenih". Tu treba dodati i Aleksa Samodurova i Huanča Ernangomeza, tandem visokih igrača spreman da deluje na poziciji 4, a po potrebi i pet.

Nedavno je trener Panatinaikosa Ergin Ataman istakao da se Lesor neće uskoro vraćati na parket, a "zeleni" ga čak nisu registrovali ni za grčko prvenstvo. Iako je Lesor produžio ugovor sa grčkim timom na još tri godine, Francuz u ovom momentu visi u prvih 12 za Evroligu.

U prva dva kola ga nije bilo i postavlja se pitanja kada će se vratiti, pošto je Holms iz NBA lige pompezno doveden kao prva opcija na pet. Lesor nije "bek ap" opcija i kao takav, Panatinaikosu nije potreban...

Matijas Lesor ponovo u Partizanu?

Ovaj scenario je moguć, ukoliko crno-beli naravno žele Francuza natrag, a u isto vreme - Panatinaikos pusti Lesora u Beograd. Pričamo o mogućoj pozajmici, gde bi Partizan mogao da tim putem reši goruće pitanje na mestu centra.

Nema dileme da bi energija Lesora legla kao kec na deset ovom timu crno-belih, a njegov dolazak bi rasteretio i Tajrika Džonsa u isto vreme.

Lesor je karijeru oživeo u Partizanu, naročito u sezoni 2022/2023, gde je postao jedan od najboljih centara u Evroligi. Usledio je odlazak u Atini, gde je sa Panatinaikosom osvojio trofej šampiona Evrope.

Možda bi Partizan mogao da razmisli o pozajmici, nešto poput dogovora Zvezde i Olimpijakosa, kada je Petrušev iz Atine stigao u Beograd u jesen 2024. godine.

Matijas Lesor – Životna priča borca pod obručima

Rođen je 29. septembra 1995. godine u Francuskoj, jedan je od najdominantnijih centara evropske košarke poslednjih godina. Svoj put ka vrhu započeo je u domovini, gde je prošao sve mlađe selekcije i izgradio se u ozbiljnog igrača u klubovima poput Šalona i Nantera.

Prvi put se regionalnoj publici predstavio u sezoni 2017/18 kada je obukao dres Crvene zvezde. Njegova borbenost, snaga i eksplozivnost pod košem brzo su ga učinili miljenikom navijača. Nakon epizode u Beogradu, nastupao je za nekoliko evropskih klubova, između ostalog i za Bajern iz Minhena, kao i za Monako i Makabi.

U decembru 2021. Lesor se vratio u Srbiju, ali ovoga puta kao igrač Partizana. Tamo je proveo dve izuzetno zapažene sezone, gde je, pod vođstvom Željka Obradovića, izrastao u jednog od najvažnijih igrača ekipe, ali i najkonstantnijih centara u celoj Evroligi. Njegov doprinos bio je ključan u mnogim velikim pobedama crno-belih.

Leta 2023. potpisao je za Panatinaikos iz Atine, klub sa bogatom istorijom i velikim ambicijama. Iako je u decembru 2024. doživeo ozbiljnu povredu - prelom potkolenične kosti, Lesor je ostao čvrsto posvećen ekipi. Ubrzo nakon toga, potpisao je produženje ugovora do 2028. godine, pokazavši koliko klub veruje u njegov oporavak i značaj za budućnost.

Na reprezentativnom planu, Lesor je sa selekcijom Francuske osvojio bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu 2019. godine. Iako nije uvek bio u prvom planu u nacionalnom timu, njegovo ime se redovno pominje kada se govori o igračima na koje se uvek može osloniti.

Što se tiče nastupa u Evroligi, Matijas Lesor je do sada odigrao više od 150 utakmica, sa prosekom od oko 10 poena i 6 skokova po meču. Posebno se izdvojio u sezonama 2022/23 i 2023/24, kada je beležio preko 13 poena po utakmici, uz sjajnu realizaciju iz igre i veliku energiju u odbrani.

Gde god da je igrao, ostavio je dubok trag, a evropska publika ga prepoznaje kao jednog od najboljih u svojoj generaciji na poziciji petice.

