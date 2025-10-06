Slušaj vest

Košarkaši Partizana dočekali su na startu ABA lige ekipu Krke iz Novog Mesta u Beogradskoj areni.

Bila je to odlična prilika da Mika Murinen, koji je nedavno pojačao Partizan, debituje za crno-bele.

Mika Murinen debi za Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Murinen je u igru ušao sredinom druge deonice, a nakon dva promašaja za tri i jedne izgubljene lopte, Finac se naljutio i jednom košarkašu Krke "zalepio" monstruoznu bolkadu.

Grobari su ostali zaleđeni nakon poteza Finca, pogledajte kako je to izgledalo u režiji Murinena!

Detalj sa meča Partizan Milano

