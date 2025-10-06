Slušaj vest

Košarkaši Dubaija upisali su pobedu na startu nove sezone ABA lige.

Ekipa Jurice Golemca je ugostila i savladala Split rezultatom 92:58 u prvom kolu regionalnog takmičenja.

Najistaknutiji pojedinac meča bio je Dvejn Bejkon, koji je meč završio sa 17 poena i 10 skokova za manje od 20 minuta provedenih na parketu.

Odmah iza njega je stao Filip Petrušev sa 13, Kondić sa 12 i Prepelič sa 11 poena. Niko više nije bio dvocifren.

U izostanku Alekse Avramovića, za Dubai je od srpskih košarkaša nastupio još Nemanja Dangubić zabeleživši po skok i asistenciju.

Kod gostiju je najbolji bio Leon Radošević, završivši meč sa 15 poena i šest uhvaćenih lopti. Zoran Dragić je postigao 10 i imao tri dodavanja za koš.

