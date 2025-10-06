Dubai slavio na svom parketu.
trijumf
DUBAI PREGAZIO SPLIT: Sigurna pobeda na startu ABA lige!
Slušaj vest
Ekipa Jurice Golemca je ugostila i savladala Split rezultatom 92:58 u prvom kolu regionalnog takmičenja.
Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Najistaknutiji pojedinac meča bio je Dvejn Bejkon, koji je meč završio sa 17 poena i 10 skokova za manje od 20 minuta provedenih na parketu.
Odmah iza njega je stao Filip Petrušev sa 13, Kondić sa 12 i Prepelič sa 11 poena. Niko više nije bio dvocifren.
U izostanku Alekse Avramovića, za Dubai je od srpskih košarkaša nastupio još Nemanja Dangubić zabeleživši po skok i asistenciju.
Kod gostiju je najbolji bio Leon Radošević, završivši meč sa 15 poena i šest uhvaćenih lopti. Zoran Dragić je postigao 10 i imao tri dodavanja za koš.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši