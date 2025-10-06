Dobar debi novog pojačanja Partizana Mike Murinena.
leteo je
MURINEN "POLOMIO" OBRUČ U ARENI: Spektakularna zakucavanja Finca na debiju za Partizan! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Partizana savladali su u Beogradskoj areni Krku iz Novog Mesta rezultatom 84:78 na otvaranju sezone u ABA ligi.
Mika Murinen, pojačanje Partizana, predstavio se beogradskoj publici u lepom svetlu.
Mika Murinen debi za Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Nakon "banane" kojom je uveo sebe u meč, Finac je sredinom drugog poluvremena imao dva vezana spektakularna zakucavanja.
Meč je završio sa ukupno sedam poena i dva skoka.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši