Košarkaši Partizana savladali su u Beogradskoj areni Krku iz Novog Mesta rezultatom 84:78 na otvaranju sezone u ABA ligi.

Mika Murinen, pojačanje Partizana, predstavio se beogradskoj publici u lepom svetlu.

Mika Murinen debi za Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nakon "banane" kojom je uveo sebe u meč, Finac je sredinom drugog poluvremena imao dva vezana spektakularna zakucavanja.

Meč je završio sa ukupno sedam poena i dva skoka.

