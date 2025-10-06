Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su Krku sa 84:78 (21:12, 21:16, 19:31, 23:19) na startu ABA lige u Beogradskoj areni.

Posle meča novinarima se na redovnoj konferrenciji za medije obratio trener Partizana Željko Obradović:

- Igrali smo protiv veoma organizovanog tima, koji igra veoma dobro, odlično je vođen. Čestitam kolegi kako mu čestita ekipa i kako igraju. Prva utakmica u ABA ligi, razmišljamo o svemu što je ispred nas, utakmica nam dođe tako da svi dobiju da igraju i da zadržimo svežinu, s obzirom na kalendar koji nas čeka. Četvrtak Efes, subota Split, pa duplo kolo Evrolige, o tome sam probao da vodim računa. Najveći pad je bio u trećoj četvrtini, primili smo 31 poen, a u prve 28. Igrali smo prilično slabu odbranu tad. Čestitke igračima na pobedi, svima koji su došli hvala i idemo dalje - rekao je Obradović.

O debiju Murinena i 80. rođendanu Partizana:

- Navijači su reagovali na njega, videli smo svi kako. Odradio je dva treninga tek, tek treba da uđe u ono šta je filozofija naša. Da vidi kako da igramo i kako mi da ga koristimo. Tek treba da ga uvedemo u našu igru i da se razvija na pravi način, kako on tako i svi mladi igrači - kaže trener Partizana.

Šta je bio najveći problem Partizana u ovoj utakmici?

- Ja sam već rekao da smo imali oscilacije. Nije jednostavno kad se igra sa toliko izmena i kada se daje prilika svima, motivacija je najvažnija u sportu i mora da bude prisutna 40 minuta. Igrali smo dobro u jednom trenutku, u jednom ne - zaključio je trener crno-belih.

