Lebron Džejms bi uskoro mogao da završi karijeru.

Najbolji strelac NBA lige svih vremena, Lebron Džejms i čovek koji je ubacio 40.000 poena (jedini u istoriji košarke) mogao bi uskoro da završi karijeru.

O ovom njegovom potezu se već neko vreme priča, a Lebron je dodatno "zagolicao maštu" objavom na društvenim mrežama "The Decision" (Odluka).

Ovde se misli na čuveni "The decision" odnosno odluku o tome gde će 2010. godine Lebron Džejms nastaviti karijeru, kada je odlazio iz Klivlend Kavalirsa (prvi put).

Tada je Lebron na nacionalnoj televiziji saopštio da ide u Majami Hit, a videćemo šta će sada saopštiti – veruje se, kraj karijere.

Velika odluka Lebrona Džejmsa biće saopštena 7. oktobra u podne po američkom vremenu, odnosno u 18 časova po srpskom vremenu.

