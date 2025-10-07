Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Toronto Reptorse 112:108 u predsezonskom meču NBA lige uz sjajnu partiju našeg Nikole Jokića.

Reprezentativac Srbije i najbolji košarkaš na planeti za svega 21 minut igre zabeležio je 17 poena, šest skokova i pet asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.

Potez za TV špice izveo je čudesni Nikola Jokić. Njegovo maestralno dodavanje, koje je saigrač Kristijan Braun krunisao trojkom iz ćoška oduševilo je ljubitelje košarke širom sveta.

Kada je reč o samoj utakmici, Denver je bolje ušao u meč. U finišu prve deonice stigao je do dvocifrene prednosti i u većem delu meča kontrolisao je dešavanja na terenu. Sredinom treće četvrtine imao je tim iz Kolorada i maksimalnih +16, ali ekipa trenera Darka Rajakovića se nije predavala. Toronto je sjajnom serijom smanjio zaostatak, pa je usledila neizvesna završnica. Ipak, Nagetsi nisu dozvolili potpuni prekret. Uspeli su da odbiju nalete protivnika i na kraju stignu do trijumfa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kristijan Braun sa 19 poena, Marej i Jokić ubacili su po 17, a Kem Džonson dodao je 11 poena.

U ekipi Toronta najefikasniji bili su Ingram i Baret sa po 19 poena, dok je Mamukelašvili dodao 15 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport