Trener Zadra, hrvatski košarkaški stručnjak Danijel Jusup, izneo je svoje utiske nakon senzacionalnog trijumfa svog tima u prestonici Srbije.

Podsetimo, Zadar je napravio veliko iznenađenje na startu ABA lige, pošto je usred Beograda savladao favorizovanu Crvenu zvezdu rezultatom 85:79.

Od početka do kraja utakmice kontrolisali su Zadrani dešavanja na terenu, držali rezultatsku prednost i na kraju apsolutno zasluženo stigli do trijumfa protiv beogradskog tima.

Jusup nije krio zadovoljstvo nakon velike pobede svoje ekipe.

"Uvek kad dolaziš u Beograd evroligašu moliš Boga da izvučeš živu glavu. Video sam na treningu da su igrači raspoloženi. Mislim da smo igrali jako dobro, imali smo problema sa njihovom agresivnošću, teško smo mogli organizovati neki dobar napad. Mislim da smo pogodili važne šuteve. Mi kad dobijemo skok, mi obično dobijemo i utakmicu. Imali smo 40, a oni 37. Čestitam svima, velika pobeda, moramo ostati sa dve noge na zemlji i pokušati da odigramo što više ovakvih utakmica", rekao je hrvatski trener.

Prokomentarisao je Jusup i potez navijača Crvene zvezde, koji su nakon meča goste iz Hrvatske pozdravili aplauzima.

"Meni je bilo toplo oko srca kad sam čuo. Beogradska publika je naučila na evropski krem, znaju da prepoznaju vrednosti. Aplauz u Pioniru ima posebnu težinu, to je svima nama na ponos", priznao je Jusup.

