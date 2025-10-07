Slušaj vest

Veliko iznenađenje priredili su košarkaši Zadra na startu ABA lige, pošto su usred Beograda savladali favorizovanu Crvenu zvezdu rezultatom 85:79.

Zvezda je na startu Evrolige vezala dva poraza i bilo je jasno da nešto ne štima u ekipi Janisa Sferopulosa, ali niko nije ni slutio da i pored svih problema sa kojima se trenutno suočavaju, crveno-beli mogu da prirede svojim navijačima ovakvu bruku.

Pobeda Zadrana šokirala je i hrvatske medije, koji sa velikom dozom euforije pišu o podvigu svog kluba.

"Pala je Crvena zvezda! Srbi u šoku, 'padaju glave' nakon poraza od Zadra" piše "Jutarnji list".

Zvezda - Zadar, Jutarnji list Foto: Screenshot

Autor teksta ističe da Janis Sferopulos pleše na ivici otkaza i da ne bi bio prvi trener Zvezde koji je smanjen nakon poraza od Zadra.

"Crveno-beli su u popriličnom rasulu, trenerska klupa ozbiljno se trese, a nezadovoljstvo navijača je na rubu usijanja. Srpske medije šokirao je ovaj poraz, ne štedi se na blaćenju Zvezde. Navijači su besni, šokirani, a gnev su pokazali i skandiranjem pri kraju utakmice, kada se sa tribina nakon dugo godina moglo čuti 'Uprava, napolje'", piše hrvatski portal.

Posebno ističu potez navijača Zvezde koji su košarkaše Zadra nakon meča pozdravili aplauzima.

O čudesnom trijumfu Zadra protiv evroligaša piše i "Večernji list". U prvi plan ističu sjajnu taktiku trenera Danijela Jusupa, a baš kao i kolege sa "Jutarnjeg" i oni se bave statusom Sferopulosa u Crvenoj zvezdi nakon novog neuspeha.

"Čudesna pobeda košarkaša Zadra u Beogradu! Nakon tri godine srušili Crvenu zvezdu", naslov je na portalu "24.hr".

Tekst počinju čuvenom parolom navijača Zadra: "Bog je stvorio čoveka, a Zadar košarku", a posebnu pažnju posvetili su i razlici u budžetima, pa tako ističu da je Zvezdin 60 puta veći budžeta Zadra.

Glavna košarkaška vest na portalu "Net.hr" je potez navijača Crvene zvezde.

Zvezda - Zadar, Net.hr Foto: Screenshot

"Neverovatne scene u Beogradu: Zvezdini navijači aplaudirali Hrvatima", stoji u naslovu na hrvatskom portalu.

U tekstu ističu da je sezona počela savršeno za Zadar, da je hrvatski tim dominirao i da ga je beogradska publika na kraju ispratila aplauzom. Prenose i reči trenera Danijela Jusupa koji je istakao da mu gest navijača Zvezde puno znači.

"Bilo mi je toplo oko srca, publika u Beogradu zna prepoznati pravu košarku. Taj aplauz puno nam znači", rekao je Jusup.

