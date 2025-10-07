Mladi košarkaški stručnjak Dušan Alimpijević nedavno je imenovan za selektora košarkaške reprezentacije Srbije.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, otkrio je da Alimpijević nije bio jedini kandidat za selektora. U opticaju su bili Saša Đorđević, Saša Obradović i mnoga druga imena... ali ne i trener Partizana Željko Obradović.

Gostujući u emisiji "Super indirektno" na TV Una, Čović je objasnio i zašto.

"Alimpijević nije bio jedini kandidat, ali je najbolje rešenje za Srbiju. Razgovaralo se o šest ili sedam imena. Napravljena je detaljna analiza i zaključili smo da bi Alimpijević najviše odgovarao u ovom trenutku" rekao je Čović.

"Svi su bili u opticaju. I Sale Đorđević, Sale Obradović... Željko nije bio u opticaju. Što da stavljamo nekog u opticaj kad je on sam sebe isključio još 2005. godine, ali smo mi zaboravni", dodao je Čović.

Čović naglašava da su vrata Košarkaškog saveza Srbije trofejnom stručnjaku uvek otvorena.

"Bez obzira na sve, njemu su otvorena vrata Košarkaškog saveza Srbije. Mislim da on ima i obavezu da pomogne. A sad neka on sam izabere", naglasio je Čović.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaČOVIĆ REKAO DA NEĆE DA KOMENTARIŠE ZVEZDU, A ONDA RAZVEZAO JEZIK: Otišli su srpski igrači koji su bili pod ugovorom, to neka objasne ljudi koji sada rade...
Čović u razgovoru sa Željkom Drčelićem
KošarkaOVO MOŽE DA NAS RADUJE! Pogledajte šta je Nikola Jović rekao nakon utakmice protiv Milvokija
Nikola Jović
Košarka"SRBI U ŠOKU - PADAJU GLAVE POSLE SENZACIJE U BEOGRADU" Ovome se ni Hrvati nisu nadali: Komšije bruje o Zvezdinoj blamaži, jedna stvar ostavila ih je bez teksta
KK Zadar
Košarka"KAD DOLAZIŠ U BEOGRAD MOLIŠ BOGA DA IZVUČEŠ ŽIVU GLAVU" Potez navijača Zvezde hrvatskog trenera ostavio u neverici: Kad sam to čuo...
zvezdazadar44741.jpg

Nebojša Čović Izvor: MONDO