Mladi košarkaški stručnjak Dušan Alimpijević nedavno je imenovan za selektora košarkaške reprezentacije Srbije.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, otkrio je da Alimpijević nije bio jedini kandidat za selektora. U opticaju su bili Saša Đorđević, Saša Obradović i mnoga druga imena... ali ne i trener Partizana Željko Obradović.

Gostujući u emisiji "Super indirektno" na TV Una, Čović je objasnio i zašto.

"Alimpijević nije bio jedini kandidat, ali je najbolje rešenje za Srbiju. Razgovaralo se o šest ili sedam imena. Napravljena je detaljna analiza i zaključili smo da bi Alimpijević najviše odgovarao u ovom trenutku" rekao je Čović.

"Svi su bili u opticaju. I Sale Đorđević, Sale Obradović... Željko nije bio u opticaju. Što da stavljamo nekog u opticaj kad je on sam sebe isključio još 2005. godine, ali smo mi zaboravni", dodao je Čović.

Čović naglašava da su vrata Košarkaškog saveza Srbije trofejnom stručnjaku uvek otvorena.

"Bez obzira na sve, njemu su otvorena vrata Košarkaškog saveza Srbije. Mislim da on ima i obavezu da pomogne. A sad neka on sam izabere", naglasio je Čović.

Kurir sport