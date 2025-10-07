Bivši košarkaš Denver Nagetsa i dobar prijatelj Nikole Jokića, Vlatko Čančar, prisetio se jedne urnebesne anegdote iz perioda dok je nastupao za tim iz Kolorada.

Slovenac koji je šest godina delio svlačionicu sa Srbinom u popularnom košarkaškom podkastu "X&O's Chat" otkrio je kako je Aron Gordon jednom prilikom iznenadio Nikolu Jokića skupocenim poklonom.

"Vidim ga, dolazi u starom Ford Bronku, mislim iz devedesetih godina. Automobil je restauriran, prava američka legenda — pravi American "muscle car"", kaže Čančar i dodaje:

Ford Bronko Foto: Screenshot

"Auto je izgledao kao nov, ali imao je manuelni menjač, a Gordon ne zna da vozi na menjač. Mislim da je vozio u prvoj brzini od kuće do hale, oko 20 minuta. Lamela je izgorela. Potpuno je uništio kvačilo, zalepilo se, više ne funkcioniše".

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić i Eron Gordon Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia, Screenshot

Kada je stigao ispred dvorane prišao je Jokiću i ponosno mu uručio ključeve, kaže Čančar i otkrva šta je iskusni as rekao Nikoli:

"Ovo je moj poklon za tebe. Da nije bilo tebe, verovatno ne bih ni potpisao ovaj ugovor", rekao je Gordon.

"Šteta samo što taj auto stoji tamo u graži. Jadan, sav se uprašio" ispričao je uz osmeh Vlatko Čančar.

Kurir sport