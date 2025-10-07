Iako je plasmanom u osminu finala Eurobasketa ostvarila istorijski uspeh, Bosna je ostala bez selektora.

Harizmatični košarkaški stručnjak Adis Bećiragić odlučio je da se povuče sa mesta prvog trenera reprezentacije iz ličnih razloga, a pismo koje je prosledio Košarkaškom savezu BIH prenosimo u celosti.

"Poštovani članovi Upravnog odbora,

Obraćam vam se nakon što sam doneo jednu od najtežih odluka u karijeri. Biću, kao i uvek, direktan. Podnosim ostavku na mesto selektora seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Razloga je nekoliko, ali onaj prvenstveni je vezan za ono što nam je svima najvažnije – zdravlje. Tokom protekle tri godine mnogo toga sam prevalio preko svojih leđa. I sve sam nekako predeverao zbog ljubavi koju osećam prema našoj državi i reprezentaciji.

Međutim, stres me duboko pogodio tokom priprema i utakmica Eurobasketa. Odrazilo se na ceo organizam, samo ja znam šta sam prošao, odnosno kakve posledice i danas trpim. Da ne govorim i da me uskoro očekuje jedna operacija.

U klubu nastavljam da radim jer to je moja egzistencija, ali reprezentacije se moram odreći. Tu sam doživeo najveće radosti, ali i najviše patio kada nije išlo kako bismo svi želeli.

Zdravlje nam je svima na prvom mestu. Verujem da dalje ne treba da obrazlažem i da me svi dobro razumete. Stoga se nadam da ćete prihvatiti moju ostavku.

Svim dobronamernim ljudima u bosanskohercegovačkoj košarci, kao i svom nasledniku u ulozi selektora, ostajem na raspolaganju po pitanju saveta ili bilo koje druge pomoći", poručio je Bećiragić.

Podsetimo, Bosna i Hercegovina biće rival našoj reprezentaciji u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. Selekcija BIH dočekuje našu reprezentaciju u drugom kolu kvalifikacija, koje je na programu 30. novembra.

