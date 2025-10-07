Na jučerašnjoj utakmici navijačima Partizana predstavio se Mika Murinen, najnovije pojačenje beogradskog kluba. Finski košarkaš je meč završio sa ukupno sedam poena i dva skoka.

Sada je o njemu pričao i njegov zemljak, košarkaš Fenerbahčea Mikael Jantunen, koji je o novom košarkašu crno-belih govorio za "BasketNews".

- Pričali smo malo. Pitao me je malo o Evroligi, o Partizanu, o svemu. Biće ovo sjajno iskustvo za njega. Mika se nalazi u jako zahtevnom okruženju i ima sjajnog trenera od kojeg može da uči. Napravio je sjajan korak u karijeri.

Mika Murinen debi za Partizan

Jantunen je imao poruku za Murinena pre dolaska u Partizan.

- Rekao sam mu samo da proba da uživa u svemu. Nije uvek zabavno, ali je proces. U ovom trenutku ne izgleda kao da je zabavno, ali iz svega na kraju izađeš pametniji i bolji nego što si bio. Nije uvek lako, ali treba uživati.

Nastavio je bivši košarkaš Pariza da govori o Murinenu...

- Taj momak može da popuni svaku ulogu na parketu. Jako je talentovan. Znam da će ga navijači voleti zbog svoje atraktivnosti. Ali, da, može da donese još mnogo toga ekipi. Nadam se da će naučiti mnogo iz ovog iskustva i da će proširiti svoj opseg košarkaških veština, verujem da će mu sve ovo pomoći. Svako ko može da završi napad na obruču, može i te kako da pomogne timu. On je elitni čuvar obruča, odličan skakak i neko koga treba gađati loptama u letu. Ima dosta kvaliteta, ali kao što rekoh, došao je u dobro okruženje iz kojeg može dosta da nauči - rekao je Mikael.