Proslavljeni srpski košarkaš Ratko Varda podelio je status na svom Instagramu sa događaja i neprijatne situacije u saobraćaju koju je imao u Beogradu.

Kako je naveo, on je svirnuo motociklisti da krene sa semafora, gde se upalilo zeleno svetlo, što je ovaj shvatio kao provokaciju, pa je onda krenuo na njega uz psovku.

Ratko Varda Foto: Starsport, Kurir Televizija

- Današnja omladina, tj. današnji klinci. Kažu klinci koji voze električni moped, citiram: "Sad ću da ti je*em mater", jer sam mu svirnuo da krene sa semafora. Izađem ja iz kola i pitam: "Meni ćeš da je*eš mamu?!" Ej bre, kad sam shvatio da su klinci ispod kacige - alo, bre, 15 - 16 godina, još vade baklju i neko pomagalo.

- Ne, ne, ne verujem… I razmišljam - sjajno vreme i sjajni sadržaji su im dostupni, i to je ono što gledaju na TV, to je ono što misle da je normalno, to je ono što im je predstavljeno kao "normala".

- Ne krivim ja njih, ne. Ja krivim ovo društvo i retardirano vreme u kom odrastaju ti klinci - razočarano je podelio Ratko Varda svoje iskustvo.

Ratko Varda objava na Instagramu
Ratko Varda objava na Instagramu Foto: Printscreen/Instagram/vardaratko21

