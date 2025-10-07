Proslavljeni srpski košarkaš Ratko Varda podelio je status na svom Instagramu sa događaja i neprijatne situacije u saobraćaju koju je imao u Beogradu.

Kako je naveo, on je svirnuo motociklisti da krene sa semafora, gde se upalilo zeleno svetlo, što je ovaj shvatio kao provokaciju, pa je onda krenuo na njega uz psovku.

- Današnja omladina, tj. današnji klinci. Kažu klinci koji voze električni moped, citiram: "Sad ću da ti je*em mater", jer sam mu svirnuo da krene sa semafora. Izađem ja iz kola i pitam: "Meni ćeš da je*eš mamu?!" Ej bre, kad sam shvatio da su klinci ispod kacige - alo, bre, 15 - 16 godina, još vade baklju i neko pomagalo.

- Ne, ne, ne verujem… I razmišljam - sjajno vreme i sjajni sadržaji su im dostupni, i to je ono što gledaju na TV, to je ono što misle da je normalno, to je ono što im je predstavljeno kao "normala".

- Ne krivim ja njih, ne. Ja krivim ovo društvo i retardirano vreme u kom odrastaju ti klinci - razočarano je podelio Ratko Varda svoje iskustvo.

